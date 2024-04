(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladelnoè statail 4 aprile nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Il giorno prima si era dimessa. Leggi

Arrestata in Sudafrica la presidente del parlamento Nosiviwe Mapisa-Nqakula - La presidente del parlamento Sudafricano Nosiviwe Mapisa-Nqakula è stata Arrestata il 4 aprile nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Il giorno prima si era dimessa. Presidente del parlamento dal ...internazionale