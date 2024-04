Arnautovic | ripartire bene per lo scudetto e per convincere Marotta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024)sta per tornare a disposizione dell’Inter che lunedì 8 aprile affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium. L’attaccante austriaco prima di infortunarsi era in un buon momento, con tanto di gol nella sfida di andata contro l’Atletico Madrid, poi un nuovo infortunio che lo ha tenuto lontano per quasi un mese: per il rush finale può essere una risorsa preziosa RIPARTENZA CON DOPPIO OBIETTIVO – Markoha recuperato dall’infortunio accusato nei minuti finali di Bologna-Inter. L’austriaco, che finora ha siglato due reti in Serie A e due in Champions League fornendo inoltre tre assist, stava vivendo un buon momento prima di fermarsi nuovamente. Adesso toccherà rimetterlo a nuovo e concedergli spazio per fargli recuperare forma e brillantezza. E quale miglior momento dell’ultimo step prima di poter finalmente dire? ...