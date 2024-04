Arnautovic | futuro prossimo legato all’Inter Finale ed estate per riscattarsi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Markoe l’Inter sono legati da un doppio filo: nonostante la stagione poco convincente, l’austriaco ha un contratto per un altro anno con i nerazzurri, che hanno anche investito otto milioni per acquistarlo. Ora, però, serve un’accelerata. LEGATI – Sebbene in molti pensino che – alla luce delle prestazioni poco convincenti di questa stagione – Markosia un sicuro partente la prossima, è difficile pensare che ildel giocatore e dell’Inter non siano legati. I motivi sono, essenzialmente, due: un altro anno di contratto e ben otto milioni di euro investiti dal club nerazzurro. Difficile trovare un acquirente che indecida di puntare su di lui, proprio per questi motivi, oltre all’età, ai due infortuni e, appunto, alle prestazioni poco ...