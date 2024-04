ARMA Reforger Tiny Wars | Un pesce d’aprile che diventa una vera MOD

(Di giovedì 4 aprile 2024) Annunciata inizialmente come un, la notizia ha attirato l’attenzione di giocatori di tutto il mondo. Tuttavia, la sorpresa è stata ancora più grande quando i giocatori hanno scoperto che la modalitànon era solo una trovata per scherzare, ma unae propria aggiunta al gioco. Ebbene sì, Bohemia Interactive ha deciso di non fare scherzi e ha reso pubblica la modgià dal 2 aprile!realtàtrasforma l’ambiente di, noto per il suo realismo e la sua complessità tattica, in un campo di battaglia da salotto. Immagina di vedere i piccoli soldatini di ...

