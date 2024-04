Arezzo | quattro gare per sistemare i playoff Indiani vuole trovare la posizione migliore

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Luca Amorosi Inizia il mese di aprile, quello che porterà al termine della stagione regolare dei campionati di serie C.partite, da lunedì prossimo a domenica 28, che determineranno le classifiche finali e le varie griglie die playout. Nel mese di marzo l’ è andato forte:vittorie in seiche hanno consentito di scalare posizioni ed entrare in pianta stabile in zona. Peccato per il pesce d’Aprile anticipato di sabato scorso, con la sconfitta interna, sfortunata e immeritata, contro la Juventus Next Gen. I bianconeri, peraltro, ieri hanno vinto anche il recupero con la Virtus Entella e hanno superato gli amaranto, ora ottavi. Una beffa ulteriore, perché il Cavallino al momento disputerebbe il primo turno fuori casa proprio contro la seconda squadra della Juve. ...

