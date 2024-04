Approfittando del lungo periodo di riposo | re Carlo III si dedica ai giardini di Sandringham | dove ha fatto piantare oltre 5mila alberi e piante benefiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il progetto è stato ideato dallo stesso reIII dopo aver ereditato dal padre Filippo, sette anni fa, la gestione deidi: uno spazio green ricco di benefici per la salute fisica e mentale, da utilizzare per concedersi pause di calma e riflessione. E tra iche il sovrano, appassionato di giardinaggio e omeopatia, considera tra le più, haanche diversi tassi. ...

Washington, 19 febbraio 2024 – Le forze di Mosca approfittano dello stallo negli aiuti occidentali all’ Ucraina . I ritardi – scrive l'Institute for the study of war (Isw) - consentono ai russi ... (quotidiano)

Il piano finalizzato in questi mesi dai loro assistenti a Montecito raggiunge livelli di ambizione insoliti anche per i Sussex. Approfittando della crisi che da settimane preoccupa Buckingham Palace ... (iodonna)

Conegliano, macellaio insegue il ladro con un coltellaccio - L’episodio è successo nella centralissima via Cavour. Un giovane si è introdotto nel negozio e ha prelevato 40 euro dalla cassa, ma il titolare Dario Scrinzi ...tribunatreviso.gelocal

Lavori in piazza del Popolo, l'isola pedonale perde un pezzo: iniziati i lavori in piazza del Popolo e via Diaz - L'isola pedonale nel centro di Latina perde un pezzo: sono iniziati questa mattina i lavori per consentire la riapertura alle auto di un tratto di piazza del Popolo, accanto all'Intendenza ...ilmessaggero

Brescia, coppia trovata morta in casa a Lonato del Garda: si pensa a un caso di omicidio-suicidio - Approfittando dell’assenza dei tre figli, che al momento dei fatti erano a scuola, l’uomo l’aveva aggredita con un coltello, di spalle, al culmine di una lite scoppiata, secondo alcuni, perché non ...tag24