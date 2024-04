Appello per Servizio Sanitario Nazionale | Non possiamo farne a meno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unper salvare il, firmato da quattordici tra medici e scienziati. Tra essi il Premio Nobel Giorgio Parisi e Franco Locatelli Davanti alle poche risorse messe a disposizione dal Governo in sostegno delquattordici tra medici scienziati (Ottavio Davini, Enrico Alleva, Luca De Fiore, Paola Di Giulio, Nerina Dirindin, Silvio Garattini, Franco Locatelli, Francesco Longo, Lucio Luzzatto, Alberto Mantovani, Giorgio Parisi, Carlo Patrono, Francesco Perrone, Paolo Vineis) hanno sottoscritto unin difesa dell’importante istituto che ha contribuito ad allungare la vita degli italiani. Il Sistemaè sottofinanziato e all’orizzonte ...

Quattordici scienziati italiani hanno lanciato un appello in difesa della sanità pubblica . Guidati dal Nobel Giorgio Parisi, hanno firmato Ottavio Davini, Enrico Alleva, Luca De Fiore, Paola Di ...

Arretramento di alcuni indicatori di salute , difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali. Il Sistema Sanitario Nazionale è in ...

