Apex Legends | perdita dei progressi temporanea a causa di un bug | ora risolto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella giornata di ieri i giocatori dihanno visto unaimprovvisa dei propridi gioco. Adi un bug, tutti gli avanzamenti fatti nel tempo sono andati smarriti, un problema che fortunatamente è già statoe che ripristinerà la situazione normale a breve. Respawn ha preso atto del problema e ha annunciato una soluzione nei minuti immediatamente successivi alle segnalazioni. I server sono stati messi offline per alcune ore e si è lavorato a una soluzione rapida per consentire a tutti di tornare a giocare e soprattutto per far recuperaree contenuti sbloccati. Su X, il tutto è stato segnalato da questo post: Abbiamo fatto un casino! Per risolvere un problema didi dati sull’account dobbiamo ...