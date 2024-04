Antonella Massa | risolto in diretta a Chi l’ha visto il giallo dell’auto bianca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si torna a parlare del caso didurante l'ultima puntata di "Chi?", andata in onda ieri sera, 3 aprile. L'attenzione, in particolare, si è concentrata su un video. Vediamo di cosa si tratta. Il video Un video mostrato durante la trasmissione ha evidenziato un'autoche entrava in un vicolo, sollevando sospetti riguardo al suo coinvolgimento nell'omicidio. Tuttavia, le indagini dell'inviato sul campo hanno portato a una svolta sorprendente: Francesco Paolo Del Re, ha scoperto che si trattava di ...