Antico ossario esperti in campo Via ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Al via gli interventi sull’. Si tratta di delicatiper affrontare l’annoso problema del costante cedimento di quell’area del cimitero. Sono stati chiamati specialisti che hanno effettuato dei rilievi con termocamere laser a 60 gradi, in grado di visualizzare attraverso delle “immagini termiche” lo stato di salute di ogni punto. La struttura del cimitero risale alla fine dell’Ottocento: un esempio storico e artistico di quel tempo che, proprio per la sua unicità, “va tutelato - precisa l’assessore Francesco Di Stefano -. Per ogni lavoro bisogna svolgere i corretti accertamenti ed evitare così di danneggiare l’importante e storica struttura. Il Comune sta da tempo lavorando per poter agire al meglio sul cedimento. Le indagini strumentali sono terminate e glisono passati ora all’intervento ...