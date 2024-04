Anticipazioni di Amici | alunno eliminato | ospiti e sfide

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 aprile 2024) Come ogni giovedì anche oggi è tempo delledi, poco fa infatti agli studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del serale del talent mariano. Dopo le eliminazioni doppie di Kumo e Alye e di Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, questa volta c’è stato solo un(e probabilmente così sarà fino alla finale). Dalledifornite dal sito Superguida Tv sappiamo che al ballottaggio finale sono andate Sofia e Lucia, una tra loro abbandonerà definitivamente il talent di Canale 5. Una cosa è certa: per quanto riguarda la danza è un vero disastro, a parte Ayle fino ad oggi sono usciti solo ballerini e lo stesso accadrà sabato sera, visto che sia Sofia che Lucia fanno parte della classe di danza di questa edizione. Per quanto ...