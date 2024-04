Anticipazioni della serie turca Hercai amore e vendetta

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dal 15 aprile 2024 su Real Time canale 31 del digitale terrestre andrà in onda una nuovadi successo, ovverocon protagonisti Ak?n Ak?nözü e Ebru ?ahin. Lasarà disponibile sulla piattaforma streaming discovery+. LediEpisodio 1 Miran Aslanbey, un uomo d’affari di Istanbul, arriva a Midyat e non solo offre a Nasuh ?ado?lu una partnership, ma chiede anche la mano di sua nipote Reyyan. Tuttavia, Nasuh, il potente capo famigliaregione, ha altri piani per Miran, pensando a un’altra opportunità per Reyyan. Mentre Nasuh cerca di convincere Miran ai suoi piani, Miran è all’oscuro ...