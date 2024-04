Annunciato Matrix 5 | Reazioni Contrastanti tra i Fan e Riflessioni sul Franchise

No, non è un glitch: il quinto film di Matrix si farà - La Warner Bros. tornerà al franchise dell’eletto con Matrix 5. Lo studio ha Annunciato che un quinto film è in fase di sviluppo. Sarà il primo capitolo senza Lana o… Leggi ...informazione

Matrix 5, si torna a Zion con Drew Goddard - Nostalgici di Zion, appassionati e delusi del franchise iniziato dai fratelli - poi sorelle - Wachowski avranno di che discutere in futuro, visto ...ciakmagazine

Matrix: Annunciato il nuovo film della serie con alla regia Drew Goddard di World War Z - A sorpresa, Warner Bros. ha Annunciato un nuovo film di Matrix. Questa volta alla regia ci sarà Drew Goddard, lo sceneggiatore di World War Z.multiplayer