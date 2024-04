Anna Paquin sul red carpet col bastone per via di una misteriosa malattia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) La star di True Blood ha partecipato alla première del suo ultimo film, A Bit of Light, diretto dal marito Stephen Moyer.ha trascorso due anni complicati con unanon specificata che le ha causato problemi di mobilità. Ieri l'attrice ha sfilato sul reddell'anteprima di A Bit of Light, l'ultimo film nel quale ha recitato e diretto da Stephen Moyer, marito ed ex co-star diin True Blood. L'attrice ha accennato brevemente alle difficoltà vissute, prima di parlare dei suoi esordi da attrice:"Non è stato facile. La mia prima passione è stata il cinema indipendente. È così che sono entrata nell'industria cinematografica. Lavoravo con persone che avevano a cuore raccontare storie con integrità e verità". Il …