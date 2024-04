Ankara accetta la vittoria del sindaco curdo prima rimosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Consiglio elettorale turco (Ysk) ha riconosciuto la carica didi Van, nel sud-est della Turchia, ad Abdullah Zeydan, candidato col partito filo-Dem e vincitore con oltre il 55% dei consensi, dopo che, in un primo momento, aveva assegnato la carica al secondo classificato, il candidato sostenuto dal partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, facendo valere una precedente sentenza contro Zeydan e provocando manifestazioni a Van. Lo ha annunciato il rappresentante del Dem presso il Consiglio elettorale di, come riportano vari media turchi, facendo sapere che la decisione è definitiva. Quando una sezione locale del Consiglio elettorale aveva negato la carica dial candidato del partito filo, a meno di 48 ore dalla, migliaia di persone avevano ...

