Anita Maurodinoia | si dimette da assessore e dal Pd l’assessore regionale colpita dal terremoto giudiziario di Bari

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024si è dimessa. E l’hashtag col suo cognome vola nelle classifica degli argomenti più caldi su X. E’ l’effetto delche da un piccolo centro in provincia disi è esteso alla Puglia intera e sta già facendo sentire i suoi effetti anche sulla politica nazionale. L’ai Trasporti che fa parte del Pd, partito al quale ha pure rassegnato le dimissioni, è fra gli indagati dell’inchiesta che stamattina ha portato all’arresto del marito Alessandro Cataldo e del sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, adesso entrambi ai domiciliari. L’accusa per i due adesso ai domiciliari è pesantissima: associazione a delinquere. La nuova indagine della Procura diche ...

Fallisce la spallata a Santanchè: l'opposizione si spacca sulla sfiducia - Poi, una stoccata al Pd riguardo alla fresca notizia dell' html" data-ga4-click-event-target="internal">indagine a carico dell'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, per ...ilgiornale

Il diario della corruzione e il database con 2mila nomi, l’inchiesta di Bari sui voti comprati partita da un bidone della spazzatura - Come in ogni classica inchiesta di corruzione anche questa che arriva da Bari e ha portato a 10 misure e alle dimissioni dell’assessora regionale di Anita Maurodinoia, porta in dote un libro mastro co ...ilfattoquotidiano

Bari, si dimette l'assessora Maurodinoia indagata. Arrestati il marito e il sindaco di Triggiano. «Voti comprati per 50 euro» - Anche arresti eccellenti. Tra gli arrestati, posti ai domiciliari, Sandro Cataldo, marito di Anita Maurodinoia (assessore regionale ai trasporti, anche lei indagata) e referente di Sud al Centro, e il ...ilmattino