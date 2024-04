Animali Roma – Ferraro cg | “Bene ilGarante | ora la Commissione etica e l’ampliamento della Muratella con ospedale veterinario”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Dopo la nominaGarante per la tutela deglialla quale rinnoviamo il nostro buon lavoro, il passo successivo dovrà essere quello di insediare unaall’interno diCapitale, nel Dipartimento Tutela Ambientale e Animale, per valutare, tramite criteri scientifici e veterinari, quei casi critici e di sofferenza per i cani e i gatti presenti nelle strutture comunali. E’ quanto afferma il consigliere capitolino e delegato alla tutela Animale di Città MetropolitanaLista Civica Gualtieri Sindaco Rocco, che prosegue: “È di fondamentale importanza infatti avvalersi dell’ausilio di professionalità veterinarie per garantire il supporto migliore possibile ai nostri amici a quattro zampe che non hanno ancora la fortuna di avere una ...