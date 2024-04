Angelina Mango cambierà la canzone per l’Eurovision? Le sue parole

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 4 aprile 2024) Persi sono spalancate le porte delSong Contest dopo aver vinto il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, si sta preparando alla competizione a livello europeo, mentre continua la serie di interviste dopo la kermesse. E nel frattempo ha svelato sela suaper la sfida. Come ogni anno, al vincitore del Festival di Sanremo viene chiesto di partecipare in rappresentanza dell’Italia alSong Contest. La risposta dinon ha potuto che essere positiva a riguardo. La cantante si sta prima preparando a esibirsi di nuovo con La noia, questa volta di fronte un pubblico più variegato in Svezia.agli Eurovision, foto Ansa – VelvetGossipDalla ...