Andreas Muller furioso per le critiche dei palloncini per le gemelline | “Non vi va bene un caz*o Non abbiamo inquinato l’ambiente”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Da un gesto affettuoso ne è scaturita una accesissima polemica social. Il ballerinoè stato travolto dalleper aver fatto volare deiin cielo dedicati allo zio scomparso e per annunciargli la nascita dellePenelope e Ginevra, avute dalla coreografa e compagna Veronica Peparini. Durante il volo però isi sono bloccati nel balcone della vicina del piano di sopra.ha ironizzato: “Tutto èquel che finisce. Nessun animale è morto e nona causa dei nostri. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti”. Una semplice battuta che però non è piaciuta ...

