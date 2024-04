Andrea Della Cioppa fonda ADCSALUTESPORT | Aiuto le persone a rimettersi in forma attraverso il movimento ed uno stile di vita sano

(Di giovedì 4 aprile 2024) ', è un chinesiologo, personal trainer e imprenditore nel settore del fitness e del benessere. Tramite, da luito, ha aiutato tante donne e uomini a raggiungere una migliorefisica,programmi di allenamento online con lo scopo non solo di migliorare l'aspetto estetico ma anche per stimolare lead adottare unodi, divenuto famoso al piccolo schermo dopo la partecipazione al dating show di Uomini e Donne, ha ottenuto nel tempo un forte seguito sui suoi canali social che utilizza principalmente per divulgare contenuti relativi alla sua professione, ...

Dopo 120 giorni in mare Andrea Mura ha tagliato il traguardo entrando nel porto di A Coruña e guadagnando il terzo posto in classifica. Andrea , partito il 18 novembre a bordo del suo Open 50 Vento ... (panorama)

Convivenza pacifica con gli orsi: in Trentino non si fa nulla per favorirla - Un anno dalla tragica ed evitabile morte di Andrea Papi, la Provincia continua colpevolmente a non fare nulla per la sicurezza di cittadini e orsi mentre il Parco Adamello Brenta cancella il progetto ...lav

"Su di un pedale", l'iniziativa di Lombardo Bike all'insegna dell'inclusione - Lombardo Bike: un successo il Press Tour "Su di un pedale" all'insegna dell'inclusione Un grande successo per il Press Tour "Su di un pedale" organizzato da Lombardo Bike mercoledì 3 aprile presso gli ...tp24

Al via la prima edizione del Premio Arbasino - Alberto Arbasino, intellettuale poliedrico, uno dei più sofisticati scrittori del Novecento italiano, era nato a Voghera nel 1930. (ANSA) ...ansa