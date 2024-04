Ancora crudeltà sugli animali | massacrano un riccio a bastonate e sediate e postano il video Denunciati tre ragazzini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Hanno ucciso unper divertimento. O forse per noia. Magari per un insano senso di sfida alla natura. Sicuramente in spregio della vita e del rispetto di un animale indifeso. Oggi, individuati i responsabili, sono statitre minori, presunti autori della mattanza. Sono tre, che nel giugno del 2022, mentre girovagavano in un parco pubblico, hanno improvvisato il massacro del malcapitato animaletto, entrato malauguratamente nel loro campo visivo, e preso ae colpito a. Per questa agghiacciante vicenda che risale al 2022 – ma l’orrore che trasuda resta immutato nel tempo – due minorenni e un diciottenne, minore all’epoca dei fatti, sono statidai carabinieri di Rivoli. Torino, uccidono una ...