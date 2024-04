Amore finito tra Katia Follesa e il compagno Angelo Pisani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo quasi 25 anni insieme sarebbe giunto al capolinea l’tra. I due comici, che già in passato avevano attraversato un’importante crisi, adesso sarebbero, secondo quanto conferma il settimanale Oggi, già separati Al momento non sono state condivise né smentite né conferme, ma il dubbio rimane molto alto anche perché le vacanze di Pasqua le hanno trascorse divisi.era con Agata a Londra insieme all’amica Alessia Marcuzzi e la sua famiglia allargata, mentresarebbe rimasto a Roma. Il magazine afferma però che i due sono in ottimi rapporti perché se anche “si è spenta la passione sono ancora vive l’amicizia, la stima e l’enorme affetto che li lega”. I loro amici infatti ...