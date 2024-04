Amine Hafsa | il tiktoker che sfida il pericolo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2004Città: RomaPiattaforme: TikTokCategoria:Chi èè un giovanissimoche segue la tendenza, e grazie a questa sua ambizione ha conquistato più di 180 mila follower. “Segue la tendenza” perché crearsi un’immagine da duro con tante possibilità nel proprio quartiere è ciò che sui social, specialmente se parliamo del colosso cinese, vince in termini di interazioni. Sul suo profilosi fa chiamare Hafsus ed è solito mostrarsi mentre sfreccia a bordo di una supercar o di un motorino senza indossare il casco. In altre occasioni lo vediamo insieme ai suoi amici in giro per il quartiere, ora in una stazione metro e ora in un campo da basket. ...