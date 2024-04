Amici 23 | il rapporto tra Mida e Gaia De Martino prosegue dopo essersi lasciati ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Come abbiamo visto nelle scorse puntate di, il cantantee la ballerinahanno messo un punto alla loro storia d’amore. Nel daytime odierno del talent show, abbiamo visto che i rapporti tra i due ragazzi sono ancora abbastanza freddi. Maad un certo punto ha invitato la ballerina a sedersi vicino a lui per farle ascoltare come abbia modificato uno dei suoi pezzi musicali. Il giovane le ha detto: Ga’ vuoi sentire come abbiamo cambiato il pezzo? A quel puntosi è avvicinata rimanendo in piedi, eil cenno del cantante di sedersi accanto a lui, si è seduta. Fuori le sue compagne Lucia e Martina, che hanno assistito alla scena, hanno iniziato a commentare: Lo ignori solo un giorno? Un po’ too much… e poi ci rimani male. Lucia a quel punto è andata da lei ...