Amici 23 | Gaia e Mida continuano a rincorrersi | Lucia Ferrari stronca il cantante | Non gira tutto intorno a te! VIDEO

Una nuova puntata del daytime di Amici 23 è appena andata in onda oggi pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, su Canale 5. Manca ormai sempre meno alla terza puntata del serale. Che cosa sarà accaduto ... (tutto.tv)

Amici 2024, Lucia tiene lontana Gaia da Mida e punge lui: 'Non gira tutto intorno a te' - Sono passati meno di sette giorni da quando il pubblico di Amici ha assistito al no di Mida al tentativo di riavvicinamento di Gaia: prima della messa in onda della seconda puntata del serale, infatti ...it.blastingnews

Amici 23, Nicholas Borgogni: "Non è semplice, ho molta nostalgia ma..." - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Dopo la recente rottura, Mida chiede un consiglio a Gaia, Lucia però si infuria con lui e affronta la ballerina - Dopo la recente rottura, Mida chiede un consiglio a Gaia, Lucia però si infuria con lui e affronta la ballerina ...novella2000