Amici 23 | allontanano Gaia da Mida? Lui | “Non posso parlarle perché ci siamo lasciati?”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una nuova puntata del daytime di23 è appena andata in onda oggi pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, su Canale 5. Manca ormai sempre meno alla terza puntata del serale. Che cosa sarà accaduto quindi in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa ed ambita d’Italia? Saranno forse arrivati dei nuovi guanti di sfida? Scopriamolo subito qui di seguito, assieme a tutto ciò che è stato mostrato nel daily.23, Martina cambia look Questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del talent, è iniziata con le parole di Cristiano Malgioglio su Martina ed il suo look. Vorrebbe vederla con dei vestiti più colorati, con dei capelli più voluminosi. La cantante ha rivelato adi aver chiesto aiuto alla produzione per trasformarsi in Diana Ross. La ballerina ha quindi accompagnato la sua amica a cui è stato messo a ...