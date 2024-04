American Beauty | Kirsten Dunst rifiutò l' incontro coi produttori | Non ero a mio agio con la sessualità

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Alla fine, come noto, la parte andò a Mena Suvari Nel corso di un'intervista concessa a Variety nella quale ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera,ha anche rivelato di aver rifiutato uncon idi. L'attrice, che tra non molto sarà nelle sale italiane con Civil War di Alex Garland, ha raccontato di essere stata contattata per interpretare la cheerleader del liceo che diventa l'oggetto delle fantasie del padre di periferia interpretato da Kevin Spacey nel film di Sam Mendes del 1999. 25 anni dopo, laha anche spiegato perché non ha nemmeno voluto fare il provino per il ruolo. "Non so …