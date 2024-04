Ambulanza Bloccata dal Cantiere | Situazione Critica per Paziente Cardiopatico

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'Aquila - Un', con a bordo unproveniente da Castellafiume, è stata costretta a raddoppiare il tragitto per poter raggiungere l'ospedale di Avezzano. La sindaca di Castellafiume è pronta a presentare denuncia per quanto accaduto. La strada è stata chiusa e gli operai hanno obbligato l'a fare retromarcia all'ingresso di Capistrello. Di conseguenza, il mezzo di soccorso è stato costretto a tornare indietro e a percorrere un tragitto più lungo per raggiungere l'ospedale di Avezzano, passando per Cappadocia, Tagliacozzo e quindi Cappelle dei Marsi, impiegando il doppio del tempo previsto. Nonostante le rimostranze del personale del 118, poiché ilera in pericolo di vita, gli operai impegnati nei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico all'ingresso ...

Senigallia - vigili del fuoco e soccorritori sono sui binari della Ferrovia Adriatica in zona Ciarnin a Senigallia . La circolazione dei treni è bloccata . +++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++ (corriereadriatico)

Malore al concerto di Arisa, la cantante blocca l'esibizione e grida: «Ambulanza, Ambulanza» - Momenti di paura per Arisa. La cantante protagonista ora di The Voice Senior è anche in tournèe e proprio ieri durante un concerto a Sessa Arunca (Caserta), c’è stato un brutto imprevisto. Una ragazza ...ilmessaggero

Forti rallentamenti sulla SS16 a Molfetta in direzione Foggia - Il traffico è quasi bloccato a partire dallo svincolo per Molfetta centro. Non sono ancora certe le cause che hanno portato alle code, ma all'altezza dell'uscita per la zona industriale ci sono ...molfettaviva

Ambulanza Bloccata alla strettoia di Capistrello costretta a tornare indietro, a bordo un cardiopatico di Castellafiume - Castellafiume. Paura a Castellafiume, un uomo ha avuto un malore, l’Ambulanza è arrivata ma è rimasta Bloccata sulla strada che dal paese porta a Capistrello. Nella strettoia del semaforo, sulla ...marsicalive