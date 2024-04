Amava le piscine ma per rubare Ladro seriale aveva novanta chiavi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) La presentazione ieri mattina in Questura a Sondrio del commissario Francesco Castaldo, che guiderà la Squadra Mobile, ha portato anche una buona notizia per gli utenti della piscina di Sondrio. Unche svuotava gli armadietti degli spogliatoi è stato arrestato in flagranza. Si tratta di un 54enne lombardo, non residente in Valtellina. "Un- l’ha definito il questore del capoluogo Carlo Ambrogio Enrico Mazza - eravamo sulle sue tracce. Ha precedenti". Il90di lucchetti, per non lasciare impronte utilizza un calzino. Era interessato solo ai contanti, lasciava telefoni e carte di credito. Verso le 19,30 di martedì, il personale addetto della piscina ha chiamato in Questura comunicando la presenza di una persona sospetta che sostava negli ...