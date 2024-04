Amal Clooney e il segreto del suo “anello etico” da 500 mila dollari

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel firmamento delle coppie glamour di Hollywood, George ebrillano con luce propria, incarnando un ideale di eleganza e impegno sociale che raramente si trova altrove. Non sorprende quindi che la proposta di matrimonio dell’attore, stella di ER e Ocean’s Eleven, alla sua fidanzata avvocato, sia stata contrassegnata da un gesto di rara bellezza e significato: un favolosodi diamanti, valutato mezzo milione di. Ma non si tratta di un gioiello qualunque. Secondo Maxwell Stone, esperto di diamanti di Steven Stone, quello scelto da George è un diamante, tendenza sempre più in voga tra chi, come i, non rinuncia al lusso ma esige anche responsabilità e rispetto. Fonte: Getty ImagesL’di ...

Amal Clooney non ha bisogno di uno stylist che l’aiuti a scegliere cosa indossare sul red carpet . L’ha rivelato suo marito George in una recente intervista. Chi, come Amal Clooney , non ha bisogno ... (velvetmag)

Ve l’avevamo raccontato che Brad Pitt e George Clooney sono molto amici. Che si divertono come matti a girare film insieme da più di 20 anni. Ma ora c’è anche qualcosa d’altro che li accomuna. Il ... (amica)

George Clooney , 62 anni, e sua moglie Amal , 46, si sono trasferiti in Francia , precisamente Brignoles, in Provenza, dove hanno acquistato Domaine Le Canadel, una sontuosa tenuta vinicola valutata ... (cinemaserietv)

