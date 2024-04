Altri Percorsi | Benedetta Fallucchi e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo spettacolo “Opa” per la Stagione dial Teatro Sociale, l’incontro con la giornalista e scrittricealla biblioteca Tiraboschi, varie altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 4 aprile. Ecco gli appuntamenti.alle 18 alla biblioteca Tiraboschi, a, l’autricepresenta il suo libro “L’oro è giallo” (Hacca), finalista al Premio2024. Conduce l’incontro Giacomo Raccis.alle 20.30 al Teatro Sociale, a, andrà in scena lo spettacolo “Op?”, la prima produzione della società Room to Rent. L’esibizione rientra nel ...