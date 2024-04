Alonso | il suo ritiro potrebbe dipendere da Verstappen Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Al suo arrivo sul circuito di Suzuka per il Gp in Giappone, Fernandoha ammesso che il possibile addio di Maxdalla Red Bullessere un segnale sul suo. Negli ultimi mesi, scrive, il futuro diè stato messo in dubbio.inizialmente ha detto che avrebbe deciso il suo futuro “in poche settimane”, ma in Australia ha prolungato il suo contratto e ha rivelato che in estate prenderà una decisione finale. Il suo è un nome che risuona anche in Mercedes per il 2025 per sostituire Lewis Hamilton, quindi il futuro diessere importante ma non decisivo. In Germania si dice che Max e Fernandoro condividere la scuderia dal prossimo ...