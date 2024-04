Allarme in Danimarca | stop al traffico marittimo Il missile Harpoon può partire in ogni momento

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'Autorità marittima nazionale ha vietato ilin un'area a quattro chilometri a sud del ponte che attraversa lo stretto, per via di un problema al sistema d'arma di una nave militare e il rischio di caduta di frammenti di missili

Per il Milan non arrivano buone notizie riguardo alle condizioni di Simon Kjaer, che si è infortunato nella gara tra Danimarca e Svizzera A volte la sosta per gli impegni delle nazionali può ... (dailymilan)

Guasto in una nave della Marina, la Danimarca chiude spazio aereo e rotte di navigazione: “Un missile rischia di essere lanciato a pochi chilometri” - La stima fornita dall’esercito è che l’Allarme possa riguardare un’area di circa 5-7 ... I problemi dell’esercito in Danimarca Solo questa mattina, invece, era arrivato un altro annuncio in merito ...msn

In Danimarca è Allarme missile: "Può partire in qualunque momento". E le autorità chiudono lo spazio aereo - Le autorità danesi avvertono di un guasto durante un'esercitazione militare e che un missile "possa essere lanciato a pochi chilometri di distanza" ...europa.today

Il missile si inceppa durante l'esercitazione: "Non può essere disinnescato, non sappiamo dove cadrà" - È "Allarme missile" in Danimarca. Il paese scandinavo ha infatti avvertito di un "guasto missilistico" a bordo di una sua nave militare che stava effettuando un'esercitazione. L'inconveniente ha ...europa.today