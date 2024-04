Allarme bomba in Tribunale a Perugia | evacuate le aule del Penale

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 -nella tarda mattinata di oggi aldi, in via XIV Settembre. L'edificio, all'interno del quale erano in corso le udienze, è stato subito evacuato e sono scattati i controlli da parte dei carabinieri con un team di artificieri. Accertamenti, in via precauzionale, estesi anche alla sede della Corte di Appello diin centro storico, in piazza Matteotti. Secondo quanto si è appreso, l'è scattato dopo una telefonata giunta intorno alle 13 di al 112 da parte di una persona che parlava italiano e che avrebbe annunciato la presenza dellainrivendicando una azione a sostegno dei “fratelli musulmani". Episodio analogo, si è ...

