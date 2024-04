All' AACR | l' IRBM illustrerà l' importante efficacia preclinica di nuovi composti antitumorali contro i tumori cerebrali aggressivi e la leucemia linfoblastica acuta

Debiopharm to Showcase Research Results of Their DDR Inhibitors at the 2024 AACR Conference in San Diego - including Debio 0123 [selective WEE1 inhibitor] and Debio 0432 [Selective USP1 Inhibitor] at the 2024 Annual American Association for Cancer Research (AACR) summit in San Diego, California. “ Since ...ansa

Riassunto: Crown Bioscience annuncia nuovi dati preclinici e di oncologia traslazionale con l’ausilio di dieci poster presso il meeting AACR 2024 - SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience , un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) a livello globale del gruppo JSR Life Sciences, presenterà ...01net

Crown Bioscience annuncia nuovi dati preclinici e di oncologia traslazionale con l'ausilio di dieci poster presso il meeting AACR 2024 - Crown Bioscience , un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) a livello globale del gruppo JSR Life Sciences, presenterà contributi significativi nella ricerca preclinica e di oncologia ...ansa