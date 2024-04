Alessio | “Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vincere”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024): ”accetterà Napoli solo se ildi De Laurentiisvincente…” A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo, allenatore e vice storico diper 8 anni “lo conosciamo tutti, vive le partite in maniera incredibile. Con lui ho vissuto momenti belli, faticosi, ma vittoriosi.potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro unin cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante quindi potersela giocare perperò ahimè se Osimhen, come leggo,via questa estate è difficile ad oggi preventivare un arrivo dia Napoli. Certo, tutto ...