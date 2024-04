Alessia Pifferi | oggi l’interrogatorio delle psicologhe indagate per favoreggiamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 – Caso, la mamma di 38 anni accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi:saranno sentite leperdalla Procura di Milano. In totale sono quattro le professioniste iscritte nel registro degli indagati: due lavoravano in carcere a San Vittore, un'altra avrebbe alternato il lavoro all'Azienda socio sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo con le ore di servizio in carcere, la quale invece sarebbe esterna all'istituto penitenziario. Stando a quanto ricostruito dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, chesentirà le, una di loro avrebbe predisposto “i relativi protocolli con i punteggi già inseriti” nella somministrazione del test di ...