(Di giovedì 4 aprile 2024) Carlos, in attesa di sbarcare a Montecarlo per disputare il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, ha ricevuto quest’oggi da Re Filippo VI il premio nazionale dello sport spagnolo. A margine della cerimonia organizzata dalla famiglia reale, il numero 3 del ranking mondiale ha parlato alla stampa commentando la notizia del forfait del suo connazionale e idolo Rafaelper il torneo monegasco. “Come spagnolo e come tennista sonoper il fatto che nonprendere parte a tornei che per lui significano tanto.che. Il mioè di giocare ilcon lui ai Giochi di, Rafa è sempre stato il mio idolo“, ha dichiarato il ventenne di ...

Alcaraz preoccupato per le condizioni di Nadal: “Spero possa tornare presto. Sogno il doppio con lui a Parigi 2024” - Carlos Alcaraz, in attesa di sbarcare a Montecarlo per disputare il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, ha ricevuto quest'oggi da Re Filippo VI il premio nazionale dello sport spagnol ...oasport

Tennis, Alcaraz su Nadal: "Il mio sogno è giocare il doppio con lui ai Giochi di Parigi" - Nel ricevere il premio 'Re Felipe, Alcaraz ha dichiarato al quotidiano sportivo del suo paese 'AS', che "come spagnolo e come tennista sono preoccupato per il fatto che non possa prendere parte a ...napolimagazine

Alcaraz, 'Nadal riprenditi, mio sogno è doppio con te ai Giochi - Le condizioni di Rafa Nadal, che oggi ha annunciato il forfait al torneo di Montecarlo, preoccupano il n. 3 del mondo, l'altro spagnolo Carlos Alcaraz. (ANSA) ...ansa