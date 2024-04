Al voto in hotel | il terrore delle infiltrazioni | Pd-M5s | una domenica ad alta tensione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Venerdì sera Elly Schlein sarà a Bari accanto a Decaro ed Emiliano, come nulla fosse successo. Del resto l'unico commento del segretario Pd al racconto dei due a casa della sorella del boss è stato: «Io non l'avrei detto». Una sorta di “si fa ma non si dice”. Ora viene a Bari per sostenere alle primarie Vito Leccese, il candidato sindaco scelto dai due cacicchi. In realtà Schlein in un primo momento aveva negato la sua presenza, spedendo Debora Serracchiani per la missione barese. Ma l'annunciata presenza di Conte giovedì a sostegno dell'altro candidato, Michele Laforgia, l'ha costretta a non lasciare il campo libero. Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra a Bari si terrannoprossima. Non nei gazebo, ma in prestigiosidella città. «Alle primarie a Bari decidono i clan»: lo aveva detto qualche mese fa proprio ...