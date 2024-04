(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono iniziate oggi e si concluderanno il 30 aprile le2024 per glidelle classi terze della scuola secondaria di primo grado che fra qualche mese affronteranno gli esami finali del primo ciclo d'istruzione. Come spiegato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, lesi svolgeranno in più giornate, secondo il calendario stabilito dalle scuole, e costituiscono requisito di ammissione all'esame finale come previsto dalla normativa vigente. Glicoinvolti dalle rilevazioni sono circa 561.265 di 5.799 scuole e sosterranno ledi italiano, matematica e inglese (reading e listening) al computer. Oggi sono state effettuate 51milae tutto si è svolto regolarmente. "Come già ...

Dal 3 aprile i primi restringimenti di carreggiata lungo il ponte Lueg, in vista del maxi cantiere del prossimo anno per il rifacimento dell’intero viadotto (ilsole24ore)

La prova della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024 , prevista per l’8 aprile, è stata rinviata a causa della piena del fiume Senna . Come riporta il quotidiano transalpino Le ... (sportface)

Le Prove Invalsi 2024 per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado iniziano oggi, 4 aprile, e si terranno fino al 30 aprile. L'articolo Prove Invalsi , al via anche per ... (orizzontescuola)

Al via le prove Invalsi per gli studenti di terza media - Sono iniziate oggi e si concluderanno il 30 aprile le prove Invalsi 2024 per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che fra qualche mese affronteranno gli esami finali ...ansa

Settimana corta, al via in Luxottica - Settimana corta: Luxottica offrirà ai lavoratori la possibilità di finire la settimana lavorativa il giovedì. L’azienda leader nel settore degli occhiali, Luxottica, si prepara a intraprendere un auda ...tag24

Accademia AT: al via test e preselezione per 274 candidati - Chi passerà la prova farà colloquio, visite e potrà essere assunto e formato per diventare un futuro conducente di Firenze, Prato e Siena FIRENZE. Questa mattina 274 aspiranti conducenti sono stati ...ilcittadinoonline