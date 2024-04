Al via in commissione l' iter delle proposte di legge per la settimana corta

(Di giovedì 4 aprile 2024) AGI - "Oggi inLavoro abbiamo incardinato i tre disegni diopposizioni sulla. Ho fatto un appello alla maggioranza e al governo: ascoltateci. Se è vero che tutta Europa va nella direzione della riduzione dell'orario di lavoro occorre che l'Italia non arrivi per l'ennesima volta in ritardo. Siamo pronti a un confronto costruttivo, ma il Parlamento deve battere un colpo. Dallaprossima inizieremo il ciclo di audizioni: sentiremo le parti sociali, le imprese che hanno già innovato introducendo in accordo con i sindacati, mondo dell'accademia, associazioni. Vogliamo che divenga un dibattito sul modello di sviluppo e di produzione nel tempo della rivoluzione digitale ed ecologica". Lo dichiara il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in ...

La riforma Costituzionale del Premierato , che prevede l’elezione diretta del premier, ha ottenuto il suo primo via libera in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Ieri era infatti previsto il ... (ildifforme)

Sulla carta, sono semplicemente indagini . Di fatto, sono un messaggio forte e chiaro che rimbomba fino a Pechino. Oggi la Commissione europea ha avvia to due indagini nel settore dell’energia solare ... (open.online)

Una commissione d’inchiesta sul Cpr di via Corelli a Milano . È questa la richiesta che 27 consiglieri lombardi hanno depositato questa mattina in Regione. “Dopo il commissariamento di fine dicembre, ... (ilfattoquotidiano)

Un data center nell’area ex CISE porta in dote al Comune il Golfo agricolo - Presentato in commissione Territorio il piano di riqualificazione dell'ex Cise, con la cessione dell’area agricola al Comune ...giornaledisegrate

Atm, “basta pressioni sugli straordinari e carichi di lavoro eccessivi” - Sindacati, consiglieri e azienda a confronto. La convocazione in prima commissione ha scoperchiato un vaso di pandora e se ne parlerà in più sedute ...tempostretto

La commissione Ue approva l'acquisizione di Teck Resources da parte di Glencore: non viola il regolamento - La commissione europea ha dato il via libera all'acquisizione degli asset di Teck Resources da parte di Glencore, come parte del regolamento Ue. Questa operazione, che riguarda principalmente la ...milanofinanza