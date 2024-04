Al Real Albergo dei Poveri giovani e cultura

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 13 aprile aldeiarriva l’evento ‘Quitta’, promosso dal collettivo creativo ‘Soul Express’ per rilanciare Palazzo Fuga Avrà luogo sabato 13 aprile a partire dalla mattina nei locali deldeil’evento ‘Quitta’, promosso dal collettivo artistico ele di ‘Soul Express’ in occasione del loro ottavo compleanno. Una ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Sangiuliano, 'Albergo dei Poveri, bando per gruppi alberghieri' - "A breve per l'Albergo dei Poveri partirà un bando per grandi gruppi alberghieri, chi lo vincerà potrà ampliare l'offerta di camere per il turismo" lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiu ...ansa

Per il Giubileo a Roma arriveranno 35 milioni di turisti, ma i posti letto non sono sufficienti - Gualtieri: "Entro il 2025 avremo il 30% di strutture di alta qualità". Ma i dati Unioncamere parlano di soli 400mila posti disponibili e già oggi il tasso di occupazione è al 66% ...romatoday