“Aiuto | chiamate subito un’ambulanza!” Malore al concerto di Arisa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024)al: “!”. Attimi di forte tensione durante un live della cantate cresciuta un provincia di Potenza. È successo tutto in un attimo, durante una Sessa Arunca, in provincia di Caserta. Era lì per via del suo tour che solo nella tappa precedente l’aveva portata a Terrasini, in Sicilia. Ma durante l’evento in Campania, la cantante ha dovuto tamponare un problema non di poco conto: una ragazza del pubblico infatti si è sentita male e sembra sia collassata. >> “Nella casa facevano le amiche…”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi a bomba contro le due concorrentistava cantando una delle sue canzoni più famose: La Notte, quando si è dovuta fermare per chiamare i soccorsi. Appena si è accorta di quello che stava ...