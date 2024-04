Affari Tuoi | il macellaio Patrizio smentito dal figlio? Il finale è tragicomico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Oltre al pacco… la beffa! Si può sintetizzare così l'avventura dell'ultimo concorrente di, il programma d'intrattenimento pre-serale di Rai1 condotto da Amadeus. Si tratta del signordi mezza età di San Michele Al Fiume, in provincia di Pesaro Urbino, soprannominato il “Bruno Barbieri” diper simpatia e look sgargianti. Nelle ultime 4 settimane ha guadagnato la fama di “pacchista iconico”, avendo maneggiato pacchi blu in 26 delle 28 puntate in cui ha presenziato. Quando, però, è toccato a lui giocare con tutti i pacchi, la sua avventura è stata densa di saliscendi e ilnon lo ha premiato.ha giocato in compagnia di suoFrancesco, 21 anni, studente d'economia molto ...