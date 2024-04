AEW | Mercedes Moné combatterà per il Titolo TBS a Double or Nothing 2024

(Di giovedì 4 aprile 2024) Questa notte a Dynamite, un promo molto apprezzato di Willow Nightingale è stato interrotto dall’ingresso di. La CEO tra l’ovazione generale del pubblico ha annunciato che aor, l’atteso evento pay-per-view che si terrà domenica 26 maggio, affronterà la detentrice delTBS. La sfidante di The Blueprints verrà però svelata solo ad AEW Dynasty dov’è previsto un match tra la campionessa in carica Julia Hart e Willow Nightingale.wants to challenge whoever walks out of #AEWDynasty with the #TBS Championship. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@Mone @WillowWrestles @TheJuliaHart pic.twitter.com/hzR2omNGud— All Elite Wrestling (@AEW) April 4,

