Adesivi antisemiti a Roma | la Comunità ebraica | “Le iniziative di facciata non bastano più”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Credo si debba prendere coscienza di quello che sta succedendo e non ridurlo a un piccolo evento dove ci sono quattro imbecilli. Da anni all’interno delle tifoserie ci sono gruppi che agiscono in questo modo. Il problema non è la tifoseria in sé, il problema è la reazione: ci deve essere una reazione forte”. A dirlo è Daniele Massimo Regard, assessore alla Memoria dellana, ai microfoni della trasmissione ‘Gli Inascoltabili’ su RadioSound, in merito agliapparsi nel quartiere Portonaccio, raffiguranti Hitler e Mussolini in maglianista ad Auschwitz ai lati del personaggio di Mr Enrich, il simbolo degli ultras della Lazio, che nell’immagine indossa la divisa a righe dei deportati. “Ci deve essere una reazione forte da ...