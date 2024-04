(Di giovedì 4 aprile 2024) Fermare le, fermare il calcio: così saranno i tifosi sani a ribellarsi e a isolare le frange che diffondono tra le curve e per le vie della città contenuticollegati al mondo del pallone. L'appello arriva dalladi, dopo l'ennesimo episodio che ha dato scandalo nella Capitale. Questa volta si tratta di alcuniche raffigurano Mr Enrich, simbolo degli ultras della Lazio, che viene accompagnato, con il pigiama a righe, nel lager di Auschwitz da Hitler e Mussolini che invece indossano una maglia della. Realizzati da un tifoso giallorosso, sono comparsi qualche giorno fa nella zona di Portonaccio e sono rimbalzati su tutti i giornali. Una vergogna che richiama alla mente le immagini di Anna Frank in maglia ...

“Credo si debba prendere coscienza di quello che sta succedendo e non ridurlo a un piccolo evento dove ci sono quattro imbecilli. Da anni all’interno delle tifoserie ci sono gruppi che agiscono in ... (sportface)

Adesivi antisemiti a Roma, Comunità Ebraica 'stop partite' - Questa volta si tratta di alcuni Adesivi che raffigurano Mr Enrich ... Circola su Instagram, a quanto riportano i media, un nuovo coro omofobo e antisemita di alcuni tifosi della Roma: al tifoso ...ansa

Calcio, Malagò: “Impianti Situazione pietosa” - Ma non mi risultano elementi controindicativi”. Sul derby e il rischio incidenti, anche alla luce di alcuni Adesivi di stampo antisemita comparsi in giro per Roma, ha detto: “Disarmante l’allerta per ...quotidianodelsud

Derby, il coro antisemita dei romanisti sulle note del brano “Sinceramente” di Annalisa - Alcuni giorni prima della gara tra Roma e Lazio è apparso il testo di un coro antisemita dei romanisti che riprende le note del brano di Annalisa "Sinceramente" ...fanpage