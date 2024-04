Addio alla casa di Cinecittà | il Grande Fratello cambia location | dove si trasferirà

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo tante voci piuttosto insistenti sulladele il possibile cambio difatte circolare da un noto portale, ciò è stato confermato da un video che ha mostrato come sono iniziati i lavori di rimozione del loft diper la scadenza dell’affitto. Inoltre, è stato già annunciato il luogo che ospiterà i concorrenti della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre a questo ci potrebbero essere altre novità da settembre 2024.: ladismantellata per sempre Come mostrato da un video di un addetto ai lavori che è entrato per l’ultima volta con una telecamera nelladel, si vede come ...