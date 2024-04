Addio ad Adrian Schiller | l’attore di The Last Kingdom e Victoria | aveva 60 anni

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di un talento poliedrico:, noto per i suoi ruoli in serie televisive di successo come “The” e ““, ci ha lasciati all’età di 60. La notizia è stata confermata dal suo agente attraverso una dichiarazione resa pubblica da Independent, che ha rivelato il profondo dolore della famiglia e degli amici intimi per questa perdita improvvisa. Le circostanze esatte della morte dinon sono ancora state rese pubbliche. L’agente delha descritto la sua dipartita come “improvvisa e inaspettata”, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa del decesso.era tornato di recente da Sydney, dove...

