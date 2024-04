Addio ad Adrian Schiller | la star di “The Last Kingdom”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Lutto nel mondo del cinema inglese e internazionale che ha perso l’attore, noto per la sua partecipazione a serie tv di successo come “The” e “Victoria”, che si è spento improvvisamente all’età di 60 anni. La triste notizia è stata data proprio dal suo agente, Scott Marshall Partners, che lo ha rappresentato per più di tre decenni. Il loro rapporto è andato al di là di quello professionale e tra i due c’era una forte amicizia, tant’è che nell’accorato messaggio diMarshall Partners si è detto devastato per la sua morte, di cui non sono state rivelate le cause. Chi eranella sua carriera è stato un attore molto poliedrico che ha ...

